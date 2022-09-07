Новый рекорд: Трутнев рассказал о сумме сделок на ВЭФ-2022

В форуме приняло участие максимальное число гостей - более семи тысяч, отметил вице-премьер.

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На прошедшем во Владивостоке Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписаны соглашения на сумму в более трех триллионов рублей, что является рекордом для мероприятия. Об этом заявил вице-премьер России Юрий Трутнев.

Он отметил, что в форуме приняли участие максимальное число гостей - более семи тысяч.

«Подписаны соглашения на общую сумму 3 триллиона 255 миллиардов. Это тоже рекорд», - цитирует его агентство «Прайм».

ВЭФ-2022 проходит с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.