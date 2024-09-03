Во Владивостоке с 3 по 6 сентября пройдет Восточный экономический форум

С 3 по 6 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ-2024). Мероприятие планируют посетить более 6 000 человек из 76 стран. Тема проводимого в девятый раз форума звучит так - «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Деловая программа мероприятия включает в себя около 100 встреч и бизнес-диалоги российских предпринимателей с партнерами из Китая, Индии, Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда и других.

На пленарном заседании форума - 5 сентября - выступит президент России Владимир Путин.

В первый день открытия форума состоится Международная научно-практическая российско-вьетнамская конференция, которая приурочена к 75-летию установления дипломатических отношений между странами. Заключительный день буде нацелен на молодых ученых и предпринимателей в таких сферах как наука, бизнес и медиа.

Один из главных гостей форума - премьер-министр Малайзии, у Путина запланированы с ним переговоры на тему сотрудничества двух стран и вопросов международной и региональной проблематики.

Также президент проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа и беседу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Еще российский лидер ожидает встречи с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и вице-премьером Сербии Александром Вулиным на полях форума.

В основу спортивной программы форума займет международный парад парусов с показательным плаванием парусников и яхт. Международный турнир по шахматам вновь соберет звездных шахматистов.

На площадках форума пройдет и культурная программа - например, на ней выступит пианист-виртуоз Денис Мацуев в сопровождении Российского молодежного симфонического оркестра.

На ВЭФ-2022 были подписаны соглашения на общую сумму более трех триллионов рублей, которую назвали «рекордом». В прошлом году на ВЭФ-2023 приняли участие около 7 000 человек.