Байден пояснил, почему ХАМАС нет на переговорах по Газе в Дохе

Президент США Джо Байден пояснил отсутствие представителей радикального палестинского движения ХАМАС на переговорах о прекращении огня в секторе Газа. По его сведениям, интересы палестинцев представляют Катар и Египет. Об этом он заявил на Южной лужайке Белого дома перед вылетом.

«Руководители ХАМАС представлены и катарцами, и египтянами. Переговоры идут прямо сейчас, пока мы тут беседуем», - сообщил журналистам действующий президент США.

Девятого августа представители Египта, Катара и США опубликовали совместное заявление, призвав Израиль и ХАМАС 15 августа вернуться к переговорам о прекращении огня в палестинском анклаве, встречу предлагалось провести в Дохе или Каире.

Накануне, 14 августа, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил участие Израиля в переговорах по Газе в Дохе. В Катар отправилась делегация на переговоры о прекращении огня в секторе Газа.