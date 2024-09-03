Сырский отстранил начштаба Сил беспилотных систем, его проверит СБУ

Начальника штаба командования Сил беспилотных систем Романа Гладкого временно отстранили от работы, его проверит СБУ на предмет возможной связи семьи офицера с Россией. Решение принял главком ВСУ Александр Сырский по результатам заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, разведки и обороны.

«Принято решение о проведении дополнительной специальной проверки органами СБУ начальника штаба командования Сил беспилотных систем капитана первого ранга Романа Гладкого. На время проверки он будет отстранен от исполнения должностных обязанностей», - сообщает Генштаб ВСУ в Telegram-канале.

Гладкий занимает эту должность с августа. СБУ необходимо будет подтвердить или опровергнуть информацию о том, что супруга военного имеет российский паспорт и проживает в Крыму, а их дочь участвовала в спортивных соревнованиях в Севастополе под флагом РФ.

Тем временем за сутки на Украине подали в отставку сразу пять министров. Их мотивы не называются, вскоре Рада займется рассмотрением прошений. Предполагается, что следующим кандидатом на «увольнение» может стать министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.