Байдену запретили подходить к большим скоплениям людей

Американский президент Джо Байден заявил, что служба безопасности США запретила ему подходить к толпам людей. Об этом он сказал во время общения с журналистами пула Белого дома.

«Мне больше нельзя заходить в толпы. Секретная служба говорит мне не делать этого… поскольку они утверждают, что это слишком опасно»‎, - заявил американский лидер во время интервью, передает РИА Новости.

В июле сообщалось о покушении на кандидата в президенты Дональда Трампа, в которого выстрелили во время выступления в Пенсильвании. Секретная служба США также назвала покушение на бывшего американского лидера большим провалом: пуля прошла в миллиметрах от лица политика, задев его ухо.

Ранее The Washington Post заявили, что руководство Секретной службы США последние два года неоднократно отказывало в выделении дополнительных ресурсов для охраны бывших национальных лидеров, включая Дональда Трампа.