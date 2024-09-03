Владимир Путин назвал Монголию дружественной страной и союзником России на протяжении десятилетий. Об этом российский лидер заявил на встрече с председателем парламента Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом.

Путин также подчеркнул, что Монголия проявила себя как надежный союзник СССР и РФ в борьбе с нацизмом и милитаризмом.

«Монголия оказалась очень верным, надежным союзником Советского Союза, России», - заявил российский лидер.

Путин сказал, что ему приятно быть в дружественной Монголии и вместе с ее народом отметить такое знаковое событие, как общие победы на реке Халхин-Гол.

Ранее глава государства прибыл с официальным визитом в Монголию. На встрече президент РФ и Ухнаагийн Хурэлсух обсудили региональные проблемы, сотрудничество в промышленности, агросекторе и энергетике. Помимо этого, президент РФ пригласил президента Монголии на празднование юбилея Победы.