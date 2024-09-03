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Путин назвал Монголию дружественной страной и союзником России

Президент РФ заявил, что Москва придает большое значение взаимодействию двух стран по линии парламентов.
Владимир Рубанов 2024-09-03 18:34:30
© Фото: kremlin.ru

Владимир Путин назвал Монголию дружественной страной и союзником России на протяжении десятилетий. Об этом российский лидер заявил на встрече с председателем парламента Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом.

Путин также подчеркнул, что Монголия проявила себя как надежный союзник СССР и РФ в борьбе с нацизмом и милитаризмом.

«Монголия оказалась очень верным, надежным союзником Советского Союза, России», - заявил российский лидер. 

Путин сказал, что ему приятно быть в дружественной Монголии и вместе с ее народом отметить такое знаковое событие, как общие победы на реке Халхин-Гол.

Ранее глава государства прибыл с официальным визитом в Монголию. На встрече президент РФ и Ухнаагийн Хурэлсух обсудили региональные проблемы, сотрудничество в промышленности, агросекторе и энергетике. Помимо этого, президент РФ пригласил президента Монголии на празднование юбилея Победы.

#в стране и мире #Монголия #Владимир Путин #переговоры #Парламент #официальный визит #Дашзэгвийн Амарбаясгалан
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