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Путин пригласил президента Монголии на празднование юбилея Победы

Путин поблагодарил руководство и народ Монголии за сохранение исторической памяти.
Ян Брацкий 2024-09-03 13:04:03
© Фото: Kremlin.ru

Расчет монгольских вооруженных сил может принять участие в параде 9 Мая на Красной площади в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее предложение президент страны Ухнаагийн Хурэлсух получил от Владимира Путина.

«Убежден, что боевое братство, закаленное в суровые годы испытаний, а также многолетние традиции добрососедства и взаимовыручки будут и впредь служить прочным фундаментом, на котором выстраиваются дружественные российско-монгольские отношения», - заявил Путин.

Эти отношения динамично развиваются и укрепляются в соответствии с подписанным в Улан-Баторе пять лет назад Межгосударственным договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, напомнил глава государства.

Владимир Путин также поблагодарил монгольское руководство и народ за сохранение исторической памяти, в частности, о советской помощи на Халхин-Голе.

Напомним, Владимир Путин находится в Монголии с официальным визитом. Он приурочен к мероприятиям, посвященным 85-летию совместной победы СССР и Монголии над милитаристской Японией на реке Халхин-Гол. Вместе с Путиным в Улан-Батор прибыли члены делегации. Запланирован ряд переговоров в двустороннем и расширенном форматах.

#9 мая #Парад Победы #Путин #Красная площадь #Монголия
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