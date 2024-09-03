Путин пригласил президента Монголии на празднование юбилея Победы

Расчет монгольских вооруженных сил может принять участие в параде 9 Мая на Красной площади в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее предложение президент страны Ухнаагийн Хурэлсух получил от Владимира Путина.

«Убежден, что боевое братство, закаленное в суровые годы испытаний, а также многолетние традиции добрососедства и взаимовыручки будут и впредь служить прочным фундаментом, на котором выстраиваются дружественные российско-монгольские отношения», - заявил Путин.

Эти отношения динамично развиваются и укрепляются в соответствии с подписанным в Улан-Баторе пять лет назад Межгосударственным договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, напомнил глава государства.

Владимир Путин также поблагодарил монгольское руководство и народ за сохранение исторической памяти, в частности, о советской помощи на Халхин-Голе.

Напомним, Владимир Путин находится в Монголии с официальным визитом. Он приурочен к мероприятиям, посвященным 85-летию совместной победы СССР и Монголии над милитаристской Японией на реке Халхин-Гол. Вместе с Путиным в Улан-Батор прибыли члены делегации. Запланирован ряд переговоров в двустороннем и расширенном форматах.