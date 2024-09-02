Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Монголию. Самолет главы государства приземлился в Улан-Баторе.

Российский лидер обсудит с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом региональные проблемы, сотрудничество в промышленности, агросекторе и энергетике, сообщил ранее помощник главы государства Юрий Ушаков.

Кроме того, запланирована встреча главы государства с главой Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

Владимир Путин примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол, сообщила пресс-служба Кремля.