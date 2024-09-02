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Путин прибыл с официальным визитом в Монголию

Самолет главы государства приземлился в Улан-Баторе.
Владимир Рубанов 2024-09-02 17:24:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Монголию. Самолет главы государства приземлился в Улан-Баторе.

Российский лидер обсудит с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом региональные проблемы, сотрудничество в промышленности, агросекторе и энергетике, сообщил ранее помощник главы государства Юрий Ушаков.

Кроме того, запланирована встреча главы государства с главой Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

Владимир Путин примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол, сообщила пресс-служба Кремля.

#Монголия #Владимир Путин #переговоры #Визит #ухнаагийн хурэлсух
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