В Беслане белые шары запустили в небо в память о погибших в теракте

В Беслане почтили память жертв страшного теракта в школе №1. Школьники выпустили в небо 334 белых воздушных шара - по числу жертв теракта.

Траурная церемония началась с минуты молчания ровно в 13.05 - именно в это время прогремел первый взрыв в спортзале и сотрудники Центра специального назначения ФСБ начали спасать людей.

К этому времени боевики уже трое суток удерживали в заложниках 1 128 детей, их родителей и педагогов. В душном спортзале школы наедине с вооруженными до зубов бандитами они находились без воды и еды.

Террористы ворвались на торжественную линейку в День знаний. С нападавшими пытались вести переговоры, однако 3 сентября стало ясно, что детей они не отпустят. Спецназ начал штурмовать школу, раздались первые взрывы.

В результате действий боевиков 334 человек погибли. В основном жертвами стали женщины и дети. Боевики стреляли им в спины. Кроме того, погибли сотрудники спецподразделений и спасатели, которые выносили детей из здания школы, прикрывая их собой.

После трагических событий в Беслане 3 сентября в России стало Днем солидарности в борьбе с терроризмом. В знак уважения к жертвам теракта учебный год в Северной Осетии начинается с 4 сентября.