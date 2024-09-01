Бывшие заложники теракта в Беслане вспомнили дни трагедии спустя 20 лет

Площадку с рядами ровных могил на Бесланском кладбище называют городом ангелов. Это памятники тем, кто погиб в одном из самых чудовищных террористических актов, которые произошли в нашей стране - захвате заложников в Бесланской школе номер один. Даты рождения на памятниках у всех разные, дата смерти одна - 3 сентября 2004 года. Рядом с этими памятниками, с этими могилами построен монумент. Возле него всегда живые цветы.



Первое сентября. На школьном дворе в момент нападения проходила торжественная линейка, из-за жары перенесенная с 10 часов утра на час раньше.

«Началась уже торжественная часть. И в этот момент прогремели хлопки. Думали, что шары взрываются или еще что-нибудь, но уже когда увидели за людьми людей в форме с оружием, тогда уже началась паника», - рассказал бывший заложник террористов в школе №1 Беслана Камболат Баев.

Террористы, приехавшие на грузовиках, начали загонять детей, их родителей и учителей в здание школы, стреляя в воздух. Всего в заложниках оказались более 1 100 человек. Выстрелы услышала и Алета Гасинова, дочь директора Бесланской школы. Ее семья жила буквально напротив школы. На линейку десятью минутами раньше ушли две ее дочери. Алете повезет - и она, и ее дочери выживут.

«Я как то не раздумывая, быстро рванула в школу, потому что мы живем тут, правда, недалеко. И когда добежал до школы, то она уже была окружена боевиками. На входе стояли боевики, и я просто подняла руки и сказала, спросила А можно мне туда, а там мои дети? Ну, он так прикладом толкнул, сказал Да, туда можно всем», - вспоминает Алета Гасинова.

Первое, что сделали террористы - показательно расстреляли большинство мужчин, затем собрали заложников в спортивном зале школы. Людям запретили пользоваться туалетом и лишили их воды. Спортзал обвесили взрывчаткой.

По тревоге были сразу же подняты спецподразделения «Альфа» и «Вымпел».Уже через три часа бойцы Центра специального назначения занимали позиции вокруг захваченного здания. Собирали любую доступную информацию.

«Дали схему школы, из которой мы выяснили, как можно в школу войти, где вход, где выход. Там какие-то подсобные помещения, где мастерские. У каждого - свое направление, которое надо тщательно изучить и посмотреть, каким образом наработанный материал использовать», - рассказал Герой России, офицер Управления «В» Центра специального назначения ФСБ, полковник в отставке Вячеслав Бочаров.

Попытки переговоров с террористами ни к чему не привели. Единственным человеком, которого бандиты пустили внутрь бесланской школы, стал бывший президент Ингушетии, Герой Советского Союза Руслан Аушев. Ему удалось вывести из спортзала 26 человек - 11 женщин и 15 детей. Он же стал самым ценным информатором для «Альфы» и «Вымпела» - рассказал, где и как закреплены заряды и дал примерную цифру заложников, которых захватили террористы.

«Мы были готовы к развитию любых событий, в том числе силовых. Единственное, чтобы мы были не должны делать - это начинать вот силовой вариант. Первый же выстрел с нашей стороны - это неоправданные жертвы от зверства от тех бандитов, которые их захватили», - объяснил Бочаров.

Территория вокруг школы была оцеплена, на крышах соседних зданий разместили снайперов, количество которых примерно соответствовало количеству террористов. Самая страшная трагедия разыгралась 3 сентября. От чудовищной жары не выдержало пластиковое крепление одного из самодельных взрывных устройств, которые бандиты закрепили к потолочным балкам. Раздался взрыв. Все, что произошло после - бойцы «Альфы» и «Вымпела» называют операцией спасения. Это не было штурмом - спасали людей.

«Всегда, знаете, говорят штурм, штурм… На самом деле штурма не было. Я всегда всем объясняю, почему ребята погибли наши 10 человек. Мы же знали, что в школе дети, женщины. И мы даже свои профессиональные навыки не могли применять, потому что стреляли, только зная 100%, что в этом окне, в этой двери, в этом помещении нет детей заложников», - объяснил ветеран управления Центра специального назначения ФСБ России, первый вице-президент ассоциации группы «Вымпел», полковник запаса Владимир Силантьев.

Когда ситуация начала развиваться по абсолютно непредсказуемому варианту бойцы «Альфы» и «Вымпела» пошли на единственно возможный вариант - они выходили на линию огня, чтобы ценой собственных жизней выявить огневые точки террористов, которые тут же уничтожались снайперами.



Рядом с могилами детей, погибших в этом чудовищном Бесланском теракте, здесь же, на территории города ангелов - памятник спецназовцам, которые спасали этих детей, спецназовцам «Альфы» и «Вымпела». И здесь тоже всегда живые цветы.

В теракте погибли 314 человек. В основном дети. Многие выжившие, получившие серьезные физические и психологические травмы, не могут оправиться от произошедшего до сих пор. Те же, кто смог преодолеть весь ужас трех дней пребывания в заложниках у террористов, считают, что они смогли это сделать только благодаря людям, окружившим их безмерной любовью и пониманием.

«Это была та точка, которая из нас, детей сделала уже взрослых людей моментально. И пережили мы это все благодаря общему пониманию нашей боли со стороны всех граждан нашей страны, в первую очередь», - поделился Камболат Баев, который находился в заложниках у террористов.

Большинство детей, которым удалось выйти живыми из этого ужаса, еще в детстве определили свою судьбу - стали врачами и учителями. И еще одна небольшая деталь - практически каждый бывший ребенок, а теперь взрослый человек, переживший бесланскую трагедию, принял для себя очень важное решение - у них обязательно должно быть много детей. У Залины их трое.

«Вы знаете, да, у меня была такая установка в голове. Я сама не рассказывала своим детям об этом. Они меня сами спросили. Но, знаете, я рассказал своим детям это так, чтобы они понимали, как много в жизни, в мире зла, и чтобы они знали, что такого делать нельзя, нельзя никому делать больно. Нельзя никого обижать», - сказала бывшая заложница террористов в школе №1 Беслана Залина Хадикова.

Как установило потом следствие, план нападения, который был разработан под руководством Аслана Масхадова, Шамиля Басаева и Абу Дзейта - международного террориста, эмиссара организации «Аль-Каида»* (запрещенная на территории России террористическая организация) на Северном Кавказе, был проработан очень тщательно. И целью на самом деле была не попытка заставить Россию вывести войска с Северного Кавказа, а акция устрашения.

«Терроризм перешел на такую фазу, что ему уже не нужны были требования, им уже не нужно было разговаривать с властью. Им просто нужно было убивать огромное количество людей, чем больше они захватят, тем больше они должны унести на тот свет. Да, они понимают, что с ними, наверное, будет закончено либо в этот день, либо через день, через два. Но это последний их террористический акт», - сказал Герой России, вице-президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа» Андрей Кумов.

Еще одной целью террористов, прошедших обучение за рубежом, было разжечь межнациональный конфликт между осетинами и ингушами, который должен был взорвать весь Кавказ.

«Мы прекрасно знаем, что силы зла, которые всегда и сейчас есть, и были испокон века, были, хотели и хотят всегда развалить нашу Россию. И вот этим актом бесчеловечным актом вот эта трагедия, которая здесь свершилась, они же хотели развивать очередную межнациональную, межрелигиозную войну. Я всегда везде говорю всегда и везде, особенно молодежи, чтобы они понимали, почему это произошло. Они хотели развивать и развалить на основе вот этой трагедии, развалить нашу Россию, расколоть у них этого не получилось. Народ Осетии и народ России не поддался на провокацию», - сказал ветеран управления Центра специального назначения ФСБ России, первый вице-президент ассоциации группы «Вымпел», полковник запаса Владимир Силантьев.

А еще, нужно понимать, что террористы - это просто исполнители. На Западе нашлись не только те, кто попытался оправдать это преступление, но и те, кто оказывал им помощь - политическую, информационную, финансовую, и военную. В западной прессе того времени открыто писали, кому и почему выгодна дестабилизация России.

В Северной Осетии прекрасно понимали, что республику пытаются сделать инструментом в чужой игре. К чести осетин - они на провокацию не пошли. Ну, а тех, кто все-таки повелся на призывы отомстить - удалось остановить. У Сослана Фраева в теракте в Беслане погибли брат и мать. Горе… Боль… Но именно он нашел в себе силы остановить тех, кого ослепило чувство мести… и назвать причину и природу чудовищного преступления, которое должно было вызвать вполне конкретные последствия.

«Мы уже все понимаем, что это были те шаги, то, что у нас сегодня происходит с Донбассом - это продолжение того, что хотели совершить именно здесь, в Беслане, в Беслане должна быть, на самом деле должны были раскачать ситуацию, я так понимаю, потому что те нелюди, которые пришли сюда, у них не была цель каких то политических требований у них, они просто хотели уничтожить тех людей, которые здесь и спровоцировать уже, естественно, по тем временам, я думаю, это межнациональный конфликт. Очередное доказательство того, что Запад никогда не оставлял своих попыток расшатать ситуацию в России», - объяснил Глава Правобережного района республики Северная Осетия Алания Сослан Фраев.

Захват заложников в Беслане стала страшной трагедий, но одновременно и символом того, насколько наше общество способно объединиться и дать отпор любой внешней угрозе. Как говорят участники спасательной, именно спасательной операции, которую проводили «Вымпел» и «Альфа» в Беслане - они были восхищены мужеством простых людей, которые спасали заложников. Никто не думал о себе, думали о других.

«Это три дня трагедии, но эти три дня героизма, героизма моих боевых друзей, сотрудников "Альфы" и "Вымпела" Центроспас ФСБ России, но еще и героизм школьников, обычный школьников, обычных учителей, обычных родителей. Я всегда привожу пример, чтобы все понимали. Ведь первые минуты здесь могли убежать, могли убежать. Родители могли убежать, учителя. Но никто не убежал. Родители не оставили своих детей. Учителя не оставили свой школьников, и это их тоже героизм», - сказал Силантьев.

Каждый день и в Город ангелов, и в бесланскую школу номер 1 приходят люди. Несут цветы на могилы погибших в теракте и возлагают венки к памятнику бойцам «Альфы» и «Вымпела», спасавшим детей и погибшим там же, возле школьных стен. Несут цветы к поминальному кресту, поставленному в центре школьного спортивного зала. И обязательно приносят бутылки с водой. Погибшие в Беслане дети больше всего хотели пить.

Ранее один из заложников террористического акта в Беслане вспомнил, как физрук Иван Каниди героически вступил в схватку с террористами и попытался выхватить автомат. Тем самым он спас детей от расстрела.

* «Аль-Каида» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.