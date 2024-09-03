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Baza: Долина попросила госзащиту из-за постоянных угроз

Ранее Долина стала жертвой мошенников, которые вынудили ее продать квартиру ниже рыночной стоимости и передать им вырученные средства.
Елизавета Кондрикова 2024-09-03 11:43:12
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Обманутая мошенниками российская певица Лариса Долина попросила взять ее под госзащиту, так как в ее адрес поступают постоянные угрозы убийством. Она направила обращение на имя главы УВД по ЦАО, сообщает Telegram-канал Baza.

«По ее словам, в конце августа ей в Telegram стали приходить сообщения с угрозами убийством и причинения тяжкого вреда здоровью в отношении нее, а также ее дочери и внучки», - говорится в сообщении.

От народной артистки РФ требуют немедленно освободить московскую квартиру в Хамовниках. В связи с этим она обратилась с просьбой организовать ей, ее дочери и внучке госзащиту и взять под охрану ее имущество.

По данным канала Mash, постоянное давление на артистку оказывает покупательница жилплощади, она также требует забрать иск.

Певица начала получать угрозы на фоне судебного разбирательства из-за продажи Долиной квартиры под давлением мошенников ниже рыночной стоимости. Вырученные деньги она передала мошенникам, которые, по ее данным, находятся на территории Украины.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело, Долина требует признать сделку недействительной. Ранее суд в Москве арестовал женщину-курьера, которая забрала более 106 миллионов рублей у Долиной за квартиру и перевела соучастникам.

#певица #суд #Мошенники #угрозы #госзащита #Лариса Долина
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