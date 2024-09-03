МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Готовившего подрыв в Крыму террориста осудили на 16 лет тюрьмы

Преступника задержали в сентябре 2023 года, он готовил подрыв железной дороги в Крыму.
Елизавета Кондрикова 2024-09-03 10:43:31
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ЦОС ФСБ России

Жителя Севастополя, который по указу ГУР готовил теракт на объекте транспортной инфраструктуры в Крыму, приговорили к 16 годам лишения свободы. Об этом сообщает ЦОС ФСБ, а также публикует кадры задержания и допроса диверсанта.

«Южным окружным военным судом террорист осужден и приговорен к 16 годам лишения свободы», - говорится в пресс-релизе ФСБ.

В отношении преступника было возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту, незаконном хранении взрывчатых веществ и государственной измене в форме шпионажа.

Осуществление подрыва железной дороги планировалось с применением самодельного взрывного устройства, которое террористу должны были передать украинские спецслужбы в июле прошлого года.

Помимо этого, он собирал и передавал агентам ГУР информацию о защитных сооружениях у Севастопольской бухты и точках ПВО, которые их прикрывают, о передвижении кораблей и авиации.

Напомним, террорист был задержан сотрудниками ФСБ в сентябре 2023 года. На допросе он признался, что успел только перепрятать СВУ.

#Крым #Севастополь #суд #Госизмена #подготовка теракта
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 