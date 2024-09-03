Готовившего подрыв в Крыму террориста осудили на 16 лет тюрьмы

Жителя Севастополя, который по указу ГУР готовил теракт на объекте транспортной инфраструктуры в Крыму, приговорили к 16 годам лишения свободы. Об этом сообщает ЦОС ФСБ, а также публикует кадры задержания и допроса диверсанта.

«Южным окружным военным судом террорист осужден и приговорен к 16 годам лишения свободы», - говорится в пресс-релизе ФСБ.

В отношении преступника было возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту, незаконном хранении взрывчатых веществ и государственной измене в форме шпионажа.

Осуществление подрыва железной дороги планировалось с применением самодельного взрывного устройства, которое террористу должны были передать украинские спецслужбы в июле прошлого года.

Помимо этого, он собирал и передавал агентам ГУР информацию о защитных сооружениях у Севастопольской бухты и точках ПВО, которые их прикрывают, о передвижении кораблей и авиации.

Напомним, террорист был задержан сотрудниками ФСБ в сентябре 2023 года. На допросе он признался, что успел только перепрятать СВУ.