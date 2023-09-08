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Диверсант из Севастополя рассказал, что ВСУ интересовали носители «Калибров»

Елизавета Кондрикова
10:58 08.09.2023
Он был задержан силовиками за подготовку теракта на железной дороге.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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Житель Севастополя, задержанный силовиками за подготовку теракта на железной дороге, рассказал на допросе ФСБ, какую информацию запрашивала разведка Украины - от фотографий систем ПВО до деталей перемещения кораблей и подводных лодок.

«Ему нужна была информация о центральном входе в Севастопольскую бухту, где размещены защитные боновые сооружения и точки ПВО, которые их прикрывают. Эта информация его интересовала», - рассказал задержанный.

Также он сообщил о том, что разведку Украины интересовали носители ракет «Калибр», данные о перемещении российских кораблей и подводных лодок, а также они просили оповещать их о взлете авиации из аэропорта Бельбек в Севастополе.

Задержанный добавил, что 29 июля ему дали задание перепрятать по определенным координатам взрывчатку с целью дальнейшего подрыва железной дороги. По его словам, он успел только перепрятать СВУ.

Напомним, сегодня стало известно о задержании силовиками жителя Севастополя, завербованного СБУ. Он готовил теракт на железной дороге с целью срыва военных перевозок.

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