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Задержан житель Севастополя, готовивший теракт на ж/д объекте в Крыму

Анна Назайкина
10:03 08.09.2023
В его тайнике была обнаружено самодельное взрывное устройство.
Задержан житель Севастополя, готовивший теракт на ж/д объекте в Крыму
© Фото: ФСБ РФ
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Силовикам удалось задержать в Крыму жителя Севастополя, который готовил теракт на железной дороге, чтобы нарушить воинские перевозки.

Россиянин 1978 г.р. действовал по указке украинской военной разведки. Он собирал сведения о размещении в Крыму объектов и подразделений Министерства обороны РФ, также мужчина занимался подготовкой террористического акта.

ФСБ нашли у него в тайнике взрывчатку. СВУ было сделано из пластичного вещества иностранного производства.

На злоумышленника завели уголовное дело, на данный момент он находится под стражей.

Ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности задержала переводившего деньги для ВСУ жителя Хабаровска.

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