Исторический результат партии «Альтернатива для Германии» на региональных выборах в Саксонии и Тюрингии соответствует желаниям и стремлениям простых немцев. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал депутат от партии Евгений Шмидт.

«Несмотря на попытки дискредитировать нашу партию, несмотря на беспрецедентное давление, треть избирателей отдали свои голоса нам. Это является показателем того, что политика правящей коалиции не соответствует актуальным чаяниям немцев. Мы также видим высокое участие населения. Более 70% проголосовали. Все ошибки последних лет отразились на результатах в Саксонии и Тюрингии», - рассказал Шмидт.

Большой вклад в исторический результат «Альтернативы для Германии» внесли избиратели восточных земель, уточнил парламентарий.

«Именно на востоке Германии распространены дружелюбные отношения к Российской Федерации. Такая повестка, как у нас, за мир и поиск дипломатических решений, находит понимание и отклик у избирателей. И те партии, которые придерживаются этого курса, набирают большинство. Большинство населения выступает за мирное сосуществование России и Германии, за сотрудничество. Это то, что было многие годы до этого», - объяснил Шмидт.

Экономическая политика действующего кабинета разрушительна для немецкой экономики, считает он. Антироссийские санкции в большей степени являются антинемецкими, уверен депутат бундестага.

«Германия до начала конфронтации была торговым партнером Москвы номер один. В России работали более 4 000 немецких фирм. Сворачивание сотрудничества привело к банкротству многих предприятий. Да, текущие экономические проблемы являются следствием пагубной санкционной политики», - заверил Шмидт.

Ранее стало известно, что партия канцлера Олафа Шольца проиграла выборы на востоке Германии. Триумф «Альтернативы» стал первой победой ультраправых со времен Второй мировой войны. В АдГ своих амбиций не скрывают. В партии говорят, что их цель - изгнать правительственную коалицию.