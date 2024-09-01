В немецкой Тюрингии партия «Альтернатива для Германии» занимает первое место. Данные опубликовал портал Tagesschau.

Отмечается, что в этой земле АдГ набрала 30,5% голосов, что делает ее впервые в истории победителем на региональных выборах. Второе место занял Христианско-демократический союз (ХДС) с 24,5% голосов. На третьем месте расположился «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» (BSW), лидер которого выступает против антироссийских санкций и поставок вооружений Украине. Партии удалось заполучить 16% голосов избирателей.

Отмечается, что АдГ заняла второе место в Саксонии, набрав 30% голосов, уступив ХДС, которому удалось заручиться поддержкой 31,5% голосов избирателей. А на третьем месте расположился BSW с 12% голосов.

Ранее сообщалось, что в Германии назвали преступлением подрыв «Северных потоков», которое необходимо расследовать.