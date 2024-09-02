Правительство Шольца проиграло выборы на востоке Германии

Это первая победа ультраправых со времен Второй мировой войны. Блок «Альтернатива для Германии» стал лидером на выборах в местных парламент в Тюрингии. Почти 33 процента голосов. Чуть меньше - в Саксонии. Там блок на втором месте, они уступили Христианско-демократическому союзу. А партии из правящей коалиции ушли в минус.

«Большинство людей не хотят, чтобы все было как прежде. Они хотят политических перемен, а это невозможно без наиболее влиятельной партии в Тюрингии. Мне интересно посмотреть, как старые объединения будут пытаться создать проигрышную коалицию», - заявил Бьорн Хёке, глава регионального отделения правой партии «Альтернатива для Германии».

Востоку Германии надоела политика Берлина. Санкции против России возвращаются бумерангом. Все больше предприятий на грани банкротства. Цены растут. Люди требуют перемен.

Западные СМИ обсуждают триумф правых сил. Financial Times пишет, что «выборы отражают недовольство правительством, которое ассоциируют с высокой инфляцией». А Politico называет победу АдГ «ударом по политическому центру Германии». Социал-демократы - партия канцлера Шольца - в шоке от результатов голосования.

«Результаты АдГ в Саксонии и Тюрингии вызывают беспокойство. Наша страна не может и не должна привыкать к этому. "Альтернатива для Германии" наносит ущерб стране. Она ослабляет экономику, разделяет общество и подрывает репутацию нашего государства», - заявил Олаф Шольц.

После выборов, по удивительному стечению обстоятельств, в Саксонии произошла ошибка программного обеспечения. Поменяли распределение мест в региональном парламенте. У социал-демократов и «Зеленых» стало на одно больше. А у Христианско-демократического союза и АдГ - наоборот - меньше, но при этом все равно парламентское большинство.

«Альтернативу для Германии» осуждают за то, что она выступает за диалог с Россией, против санкций и военной поддержки Киева. Как бы намекая на то, что партия со своего пути сворачивать не собирается, в день голосования глава регионального отделения АдГ приехал на избирательный участок на российской машине.

«На востоке Германии, землях бывшей ГДР, очень распространены настроения, дружелюбные к Российской Федерации. Такая повестка, как у нашей партии, - за мирное разрешение конфликта, за немедленное прекращение поддержки конфликта», - говорит депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт.

В АдГ своих амбиций не скрывают. Говорят, цель - изгнать правительственную коалицию.

«Избиратели хотят новых выборов и в федеральном правительстве. Мы готовимся к этому, и, соответственно, канцлер Олаф Шольц должен осознать последствия и вместе со своими партнерами по коалиции собрать вещи и освободить кресла», - заявил Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

Очередное испытание на прочность для властей Германии - 22 сентября. В этот день выборы пройдут в земле Бранденбург, где у социал-демократов рейтинг все ниже.