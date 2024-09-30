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Четыре человека погибли при авиаударе Израиля по зданию в Бейруте

Погибшие находились в офисе, расположенном на пятом этаже.
Владимир Рубанов 2024-09-30 02:41:38
© Фото: Marwan Naamani dpa Globallookpress

Два человека погибли в результате удара истребителей израильских ВВС по району Кола на юго-западе Бейрута, сообщает RT. По данным телеканала Al Jadeed, число жертв удара выросло до четырех.

Неизвестно, были ли погибшие членами шиитской организации «Хезболла» или других радикальных группировок. Они находились в офисе, расположенном на пятом этаже здания, по которому были выпущены две ракеты.

Авиация ударила по зданию возле моста Кола. Ракета взорвалась в помещении, сообщил РИА Новости очевидец.

Ранее сообщалось, что истребители ВВС Израиля нанесли ракетный удар по району Кола. Там раздался мощный взрыв. Некоторое время до этого израильские беспилотники проводили разведку над этим районом ливанской столицы.

Минздрав Ливана сообщал, что за последние две недели в результате израильских ударов погибли больше тысячи человек, еще 6 тысяч получили ранения. По предварительным оценкам, около миллиона жителей страны покинули свои дома.

#авиаудар #Израиль #ВВС #Хезболла #ливан #арабо-израильский конфликт
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