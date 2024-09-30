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Евросоюз выделит 10 млн евро для помощи пострадавшим от войны ливанцам

Эти средства направят продовольственную помощь, жилье и лечение.
Владимир Рубанов 2024-09-30 04:55:45
© Фото: Marwan Naamani dpa Globallookpress

Европейская комиссия объявила о выделении дополнительной гуманитарной помощи в размере 10 миллионов евро для помощи жителям Ливана. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте ЕК.

Эти средства направят на удовлетворение самых неотложных потребностей, таких как защита, продовольственная помощь, жилье и лечение пострадавшим от эскалации боевых действий между «Хезболлой» и Израилем, говорится в сообщении.

ЕС выразил готовность оказать дальнейшую поддержку, мобилизовав все доступные инструменты реагирования на чрезвычайные ситуации, в том числе с помощью механизма гражданской защиты.

Еврокомиссия приводит данные о 90 530 новых перемещенных лицах, кроме тех 112 тысяч, кто покинул свои дома с октября 2023 года. Имеются сотни жертв и раненых среди мирного населения, говорится в сообщении.

ЕК отмечает, что население Ливана и без того страдало от высокого уровня нищеты и имело ограниченный доступ к услугам. По оценкам, около 2 миллионов ливанских и сирийских беженцев испытывают нехватку продовольствия. Ожидается, что это число будет расти и дальше.

По данным властей Ливана, за последние две недели в результате ударов Армии обороны Израиля погибли больше тысячи человек, еще 6 тысяч получили ранения. Около миллиона жителей страны покинули свои дома.

#ЕС #евросоюз #Израиль #ливан #помощь #Еврокомиссия #арабо-израильский конфликт
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