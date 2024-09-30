CNN: операция Израиля в Ливане может перерасти в масштабный военный конфликт

Возможная наземная операция Израиля в Ливане может затронуть не только приграничные зоны, но и разрастись. Об этом сообщает телеканал CNN.

В США опасаются, что такие действия могут перерасти в масштабный военный конфликт.

Недавно газета Washington Post сообщала, что США знают о планах израильских властей по проведению ограниченной наземной операции в Ливане. По данным источника, начать ее они могут в ближайшее время.

Ранее начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявлял, что в ЦАХАЛ начали подготовку к наземной операции на юге Ливана.