МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

CNN: операция Израиля в Ливане может перерасти в масштабный военный конфликт

Американские власти опасаются, что действия Тель-Авива выйдут за рамки ограниченной операции.
Виктория Бокий 2024-09-30 21:20:46
© Фото: Marwan Naamani dpa Global Look Press

Возможная наземная операция Израиля в Ливане может затронуть не только приграничные зоны, но и разрастись. Об этом сообщает телеканал CNN.

В США опасаются, что такие действия могут перерасти в масштабный военный конфликт.

Недавно газета Washington Post сообщала, что США знают о планах израильских властей по проведению ограниченной наземной операции в Ливане. По данным источника, начать ее они могут в ближайшее время.

Ранее начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявлял, что в ЦАХАЛ начали подготовку к наземной операции на юге Ливана.

#сша #Израиль #конфликт #ливан
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 