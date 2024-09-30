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Трамп пообещал провести митинг на месте покушения в Пенсильвании

По его словам, ожидается большое количество людей и это будет самым безопасным местом на Земле.
Ирина Егорова 2024-09-30 01:08:22
© Фото: Annabelle Gordon, Consolidated News Photos, Globallookpress

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп заявил о своем намерении вернуться  в Батлер (штат Пенсильвания), где на него было совершено покушение, где проведет очередную встречу со своими сторонниками. Мы возвращаемся в Батлер на следующей неделе

«Это большое дело. Придет много людей, и я верю, что это будет самое безопасное место на Земле», - пишет издание Politico.

Остальных подробностей митинга Трамп не анонсировал. Известно, что штаб кандидата в президенты планирует после недавних покушений на Трампа проводить встречи со сторонниками в закрытых помещениях.

Напомним, что в бывшего президента стреляли 13 июля с крыши здания в районе проведения митинга. Трамп был ранен в ухо. Стрелок был сразу же ликвидирован. Это оказался 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс. По данным ФБР, он не имел сообщников. Второе за последнее время покушение на Трампа произошло 15 сентября во Флориде у гольф-клуба, в котором был политик. Тогда агент Секретной службы заметил в кустах мужчину с автоматом и задержал его.

#сша #Трамп #Выборы #покушение #митинг #Пенсильвания
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