Подозреваемому в покушении на Трампа может грозить до 20 лет тюрьмы

Райану Уэсли Рауту, подозреваемому в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, может грозить до 20 лет тюремного заключения по двум пунктам обвинения, пишет агентство Associated Press со ссылкой на судебный документ.

Уточняется, что Раут может быть приговорен к 15 годам тюрьмы по обвинению в хранении огнестрельного оружия, а также к штрафу в размере 250 тысяч долларов. Дополнительно пять лет и штраф на такую же сумму задержанный может получить за хранение оружия со стертым серийным номером, добавляет RT.

Напомним, накануне Раут открыл стрельбу у гольф-клуба во Флориде, когда там находился Трамп. ФБР назвало случившееся очевидным покушением на жизнь экс-президента.

Ранее сегодня задержанному предъявили обвинения, связанные с огнестрельным оружием. Не исключено, что позже в его отношении будут выдвинуты дополнительные обвинения.