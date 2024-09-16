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Подозреваемому в покушении на Трампа может грозить до 20 лет тюрьмы

Ранее Райану Уэсли Рауту предъявили обвинения по двум пунктам, связанным с огнестрельным оружием.
Елизавета Кондрикова 2024-09-16 21:25:32
© Фото: Frank Duenzl, picture alliance Globallookpress

Райану Уэсли Рауту, подозреваемому в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, может грозить до 20 лет тюремного заключения по двум пунктам обвинения, пишет агентство Associated Press со ссылкой на судебный документ.

Уточняется, что Раут может быть приговорен к 15 годам тюрьмы по обвинению в хранении огнестрельного оружия, а также к штрафу в размере 250 тысяч долларов. Дополнительно пять лет и штраф на такую же сумму задержанный может получить за хранение оружия со стертым серийным номером, добавляет RT.  

Напомним, накануне Раут открыл стрельбу у гольф-клуба во Флориде, когда там находился Трамп. ФБР назвало случившееся очевидным покушением на жизнь экс-президента.

Ранее сегодня задержанному предъявили обвинения, связанные с огнестрельным оружием. Не исключено, что позже в его отношении будут выдвинуты дополнительные обвинения.

#сша #Дональд Трамп #покушение #тюрьма #Райан Уэсли Раут
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