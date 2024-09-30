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Обвиняемого в покушении на Прилепина приговорили к пожизненному

Ранее фигурант уголовного дела Александр Пермяков полностью признал свою вину.
Ян Брацкий 2024-09-30 14:17:52
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Александра Пермякова, который пытался убить писателя Захара Прилепина, приговорили к пожизненному лишению свободы. Решение огласил судья Второго западного окружного военного суда. Кроме того, Пермякова оштрафовали на 700 тысяч рублей.

«Признать Пермякова виновным... Назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остального срока - в колонии особого режима», - огласил приговор судья.

Ранее Пермяков признал свое сотрудничество со Службой безопасности Украины. С его слов, за ликвидацию Прилепина ему обещали вознаграждение в сумме $20 тысяч.

До покушения Пермяков долго следил за Прилепиным, узнавал маршруты его следования, выбирал место для теракта. Получив от СБУ две противотанковые мины, он закопал их на дороге недалеко от дома писателя.

Утром 6 мая 2023 года бомбы были приведены в действие. В этот момент в автомобиле находились двое - Захар Прилепин и его водитель Александр Шубин. Последний погиб на месте, писатель получил множественные ранения.

#Захар Прилепин #покушение #СБУ #суд #Приговор #Пермяков
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