СБУ пообещала Пермякову 20 тысяч долларов за убийство Прилепина

Украинские спецслужбы обещали заплатить 20 тысяч долларов за убийство Захара Прилепина. Об этом в ходе рассмотрения уголовного дела в Западном окружном суде заявил обвиняемый в покушении на писателя Александр Пермяков, сообщает корреспондент «Звезды».

Злоумышленник добавил, что деньги ему должны были выдать по прибытии на Украину и только после удачного покушения. Также Александр Пермяков в ходе судебного заседания выразил сожаление, что Захар Прилепин не погиб.

Напомним, покушение на писателя произошло 6 мая. В этот день в Нижегородской области был взорван его автомобиль. В момент покушения Захар Прилепин находился за рулем, на пассажирском сиденье был его друг и соратник Александр Шубин, погибший на месте.

Почти сразу же правоохранители задержали подозреваемого в покушении Александра Пермякова.