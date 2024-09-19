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СБУ пообещала Пермякову 20 тысяч долларов за убийство Прилепина

Деньги должны были выдать по прибытии на Украину и после удачного покушения.
Сергей Лебедев 2024-09-19 17:17:46
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Украинские спецслужбы обещали заплатить 20 тысяч долларов за убийство Захара Прилепина. Об этом в ходе рассмотрения уголовного дела в Западном окружном суде заявил обвиняемый в покушении на писателя Александр Пермяков, сообщает корреспондент «Звезды».

Злоумышленник добавил, что деньги ему должны были выдать по прибытии на Украину и только после удачного покушения. Также Александр Пермяков в ходе судебного заседания выразил сожаление, что Захар Прилепин не погиб.

Напомним, покушение на писателя произошло 6 мая. В этот день в Нижегородской области был взорван его автомобиль. В момент покушения Захар Прилепин находился за рулем, на пассажирском сиденье был его друг и соратник Александр Шубин, погибший на месте.

Почти сразу же правоохранители задержали подозреваемого в покушении Александра Пермякова.

#Захар Прилепин #покушение #спецслужбы #СБУ #суд #Александр Пермяков
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