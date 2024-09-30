С чистого листа: каких успехов добились новые регионы за два года с РФ

Сегодня годовщина воссоединения новых регионов с Россией. Ровно два года назад Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области официально вошли в состав нашей страны. Всех россиян со знаменательной датой поздравил Владимир Путин. Триколоры в руках, российские флаги на окнах, на фасадах зданий и в автомобилях. Особый день для каждой семьи Донбасса. Важный, долгожданный, главный праздник всего народа.

«Для нас это была победа настоящая, мы столько этого ждали», - призналась Галина Бедило.

Галине на эмоциях сложно подобрать слова. Поддерживает супруг. Он с 2014 года защищал Донбасс. И сегодня их дети, а семья многодетная, продолжают дело отца. Старший сын на передовой командует взводом гранатометчиков в 1-й Славянской бригаде. Такие истории в Донбассе есть абсолютно в каждой семье. Как и в Запорожской области, и на Херсонщине, где сегодня тоже празднуют, что могут говорить на родном языке - на русском.

«Работа есть, жилье, есть любимое дело, не переживаю, что мне придется вести урок на мове», - рассказала учитель русского языка и литературы Ирина Евтюхова.

Обновленные классы и уютные кабинеты начальной школы, переполненный актовый зал. Сегодня тут шумно, весело и слышен детский смех. Для директора Зои Анатольевны отремонтированная школа стала большим достижением, а дети, 583 ребенка, - родными.

«Когда ты идешь и дети кричат: "Здрасьте, Зоянатольна!" - то так на душе приятно», - отметила директор школы Зоя Ясенцева.

Вместе с учениками педагоги эвакуировались из Херсона. Националисты тогда разбомбили мост через Днепр, чтобы сорвать перевозку людей. Обстреливали и лодки. Настоящий террор против населения устроила украинская власть, но не раздумывая люди переправлялись с того берега Днепра.

«Туман сильный, раннее утро, и уже никто не соглашался везти на лодках, потому что обстрелы были», - добавила Зоя Ясенцева.

Многие территории Херсонщины и Запорожья боевики киевского режима оставили без воды - после подрыва Каховской ГЭС. Сегодня пресная вода вернулась в регионы, там побороли засуху. Открыты шесть скважин для снабжения Мелитопольского района.

«Мы в очередной раз доказали себе, что нас не победить. Это однозначно. Теперь будет стабильная подача качественной воды. Сейчас идет ее подвоз», - выразила надежду директор компании водоснабжения Наталья Куликова.

На выбор людей сильно повлияло то, что много лет власти Украины ущемляли русскоязычное население. Правительство развязало войну против своего же народа. Начались убийства в Донбассе, обстрелы мирных городов, удары по школам и больницам, рынкам и детским садам. Разрушенные «Донбасс-Арена» и аэропорт в Донецке. С просьбой о помощи и защите обратились сами жители. Заручившись поддержкой президента, начали подготовку к народному референдуму.

Референдум проводился одновременно в четырех регионах. Подавляющее большинство населения в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях высказалось за вступление в состав России. Теперь это наши новые, молодые, но уже полноправные субъекты. Подписание общего договора прошло в Кремле. Для населения - новый этап в истории. День, когда началась эпоха вместе с Россией.

«Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков, нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам СВО. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая курские, белгородские, брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями, делаем все, чтобы поддержать их», - сказал Владимир Путин в своем обращении по случаю праздника.

За два года в составе России в новых регионах построено столько, сколько не делалось за все годы украинского правления. Разрушенный до основания Мариуполь возводят с нуля, строят дома и свое будущее. Теперь уже неразрывно и вместе с Россией.