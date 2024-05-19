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Сенатор назвал колоссальным конечный ущерб от взрыва Каховской ГЭС

На сегодняшний день примерная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС составляет порядка 11,5 миллиарда рублей.
Ян Брацкий 2024-05-19 12:26:19
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал колоссальной сумму ущерба от разрушения Каховской ГЭС украинскими боевиками. До конца она не определена до сих пор, добавил он.

«Ранее была озвучена лишь примерная сумму ущерба - порядка 11,5 миллиарда рублей. Это в основном социальные, инфраструктурные объекты и жилье людей, компенсационные выплаты за утерю домов и имущества», - приводит РИА Новости его слова.

Есть и косвенный ущерб, отметил сенатор. По данным Минсельхоза Херсонской области, из-за отсутствия регулярного полива и малого количества осадков урожай в этом году ожидается меньше. По овощам снижение составит 30%, а по озимой пшенице - на 25%, подчеркнул он.

Напомним, плотина Каховской ГЭС была разрушена в ночь на шестое июня 2023 года после серии ракетных ударов ВСУ. Огромные массы воды хлынули вниз по течению Днепра. Под водой оказались прибрежные населенные пункты, включая Новую Каховку. В регионе ввели режим ЧС федерального уровня. Случившееся привело к масштабной экологической катастрофе. Были эвакуированы около девяти тысяч человек, 59 жителей региона погибли. 

#в стране и мире #Наводнение #ВСУ #каховская гэс #новая каховка
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