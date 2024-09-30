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Путин поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов с РФ

Президент РФ назвал решение жителей ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей ответом на попытки киевского режима навсегда оторвать Новороссию от исторической Родины.
Ян Брацкий 2024-09-30 09:00:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин поздравил россиян со второй годовщиной воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с РФ. Для всей страны это стало судьбоносным событием, отметил глава государства.

«Мы шли к этому через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов и блокады долгих восемь лет живет Донбасс. Каким притеснениям подвергались жители Новороссии, которые выступили против вооруженного госпереворота в Киеве, дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической Родины», - сказал Путин.

В этой ситуации страна не могла бросить своих братьев и сестер, уточнил он. Президент напомнил о попытках мирного урегулирования конфликта и о том, к чему это привело.

«Вы знаете, чем закончились эти переговоры - ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию и военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть ко всему русскому, поставляли оружие, направляли советников и наемников», - напомнил глава государства.

Все это стало подготовкой киевского режима и его западных покровителей к будущей карательной операции, сказал Путин.

«В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым и другие регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность СВО, ее поистине освободительный характер», - резюмировал российский лидер.

В конце своей речи Владимир Путин обратился к жителям ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей и поблагодарил их решительность и твердость в своем решении воссоединиться с большой и любимой Родиной. Эти же чувства, по словам президента, движут и бойцами в зоне спецоперации. Страна гордится своими защитниками и будет делать все для их поддержки, пообещал Путин.

#Путин #Кремль #лднр #запорожская область #Новороссия #воссоединение #Херсонская область
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