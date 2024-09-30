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Синоптик Позднякова рассказала, когда москвичи увидят первый снег

Ближайшие две недели погода будут соответствовать температурным нормам начала сентября, отметила синоптик.
Ян Брацкий 2024-09-30 12:42:45
© Фото: Bulkin Sergey news.ru Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Первые снежинки жители столичного региона смогут увидеть уже через две недели. Об этом в беседе со «Звездой» сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. До этого времени погода будет носить неустойчивый характер, добавила она.

«Мы ожидаем, что существенное понижение температуры ближе к осенним значениям произойдет в период с 12 по 15 октября. Не исключено, что к середине месяца в воздухе могут появляться отдельные снежинки», - сказала Позднякова.

Что касается первой рабочей пятидневки, то погоду в эти дни будет определять антициклон. Ночи будут прохладными, а дневные температуры постепенно вырастут.

«То есть ночи еще будут довольно прохладными, с минимальными температурами в 7-10 градусов, а вот дневные температуры начнут постепенно повышаться. Во вторник в Москве где-то 16-18 градусов, к четвергу воздух прогреется до 19-21 градуса», - пообещала синоптик.

В целом температура воздуха в Москве и области будет на 4-5 градусов выше нормы и будет больше соответствовать началу сентября.

Между тем сентябрь в 2024 году стал самым теплым за всю историю наблюдений в Москве. Об этом Татьяна Позднякова рассказала ранее. Она отметила, что средняя температура воздуха в столице с 1 по 25 сентября превысила норму на 5 градусов и составила 17,3 градуса.

#Погода #снег #синоптик #наш эксклюзив #Позднякова #Метеобюро Москвы
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