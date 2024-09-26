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Уходящий сентябрь в Москве стал самым теплым с 1879 года

Средняя температура воздуха в Москве в сентябре превысила норму на 5 градусов.
Мария Зайцева 2024-09-26 15:55:06
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Сентябрь в 2024 году стал самым теплым за все время истории наблюдений в Москве. Об этом Радио Sputnik рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что средняя температура воздуха в столице с 1 по 25 сентября превысила норму на 5 градусов и составила 17,3 градуса.

«Как бы ни сложилась синоптическая ситуация в последней пятидневке, сентябрь 2024 года станет самым теплым с 1879 года, с начала инструментальных наблюдений в столице», - сказала главный специалист.

Ранее Татьяна Позднякова сообщила «Звезде», что первый снег в Москве может выпасть уже в октябре.

#Москва #в стране и мире #столица #Погода #температура воздуха
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