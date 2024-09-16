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Синоптик допустила, что первый снег в Москве выпадет уже в октябре

Настоящая осень в столицу придет 22 сентября из-за смены воздушного потока, ветер с севера принесет похолодание.
Елизавета Кондрикова 2024-09-16 15:27:00
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Согласно климатической норме, первый снег в Москве может выпасть уже в октябре, однако он не останется лежать на земле - устойчивый снежный покров в столице стоит ожидать только в конце ноября, рассказала в беседе со «Звездой» метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Что касается снега... в 70% первое появление снега у нас происходит где-то в самых последних числах октября - это соответствует климату. Он может покружить в воздухе, но он может не лечь на землю, только появиться», - спрогнозировала специалист.

Текущая же неделя сентября все еще будет по-августовски теплее нормы на 4-5 градусов, обрадовала синоптик. С четверга начнется постепенное понижение температуры. Предположительно, настоящая осень придет в столичный регион 22 сентября - в день равноденствия.

«Минимальная температура во вторник и среду в столичном регионе будет от +9 до +13 градусов... а дневная температура и во вторник, и в среду будет колебаться в пределах +23...+26. Потом, как я сказала, произойдет смена воздушного потока», - рассказала Позднякова.

Из-за прохладного воздуха с севера следующая неделя по погоде станет более похожей на осеннюю, а в последнюю декаду сентября возможны дожди, предупредила синоптик. Тем не менее сентябрь 2024 года в столице все еще может стать самым теплым и самым сухим за историю метеорологических наблюдений.

#Москва #Погода #наш эксклюзив #осень #первый снег #сентябрь
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