В «Хезболле» опровергли сообщения о назначениях после гибели Насраллы

Сообщения, которые связаны с организационными процессами в «Хезболле», не имеют никакого значения и не относятся к официальным заявлениям. Об этом сегодня заявили в пресс-службе шиитского вооруженного движения, комментируя информацию о том, что двоюродный брат Хасана Насраллы стал главой организации.

«Комментируя сообщения, распространенные после гибели генерального секретаря, связанные с организационными процессами, хотим заявить, что эти сообщения не имеют никакого значения и не связаны с официальными заявлениями руководства "Хезболлы"», - отметили в движении.

Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на неназванные источники сообщил, что новым духовным лидером и генеральным секретарем «Хезболлы» после смерти Хасана Насраллы стал Хашем Сафиеддин.

Напомним, что о смерти Хасана Насраллы стало известно в минувшую субботу. Он погиб во время воздушной атаки израильской армии по пригороду Бейрута.

Также в результате ударов ЦАХАЛ погибли заместитель главы исполнительного совета «Хезболлы» Набиль Каук и «второй номер» военной структуры организации Али Карки.