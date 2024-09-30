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В Бундестаге заявили о необходимости восстановления «Северных потоков»

Депутат Штеффен Котре отметил, что ФРГ переживает беспрецедентную деиндустриализацию.
Сергей Лебедев 2024-09-30 10:50:24
© Фото: The Swedish Coast Guard, Global Look Press

Подорванные газопроводы «Северный поток» необходимо восстановить, так как без российского топлива сильно страдает немецкая промышленность. Об этом заявил депутат Бундестага Штеффен Котре. По его словам, сейчас Германия переживает беспрецедентную деиндустриализацию, в том числе из-за выросших в несколько раз цен на газ.

«Этот газопровод может быть, если можно так сказать, относительно комфортно восстановлен. Это не потребует таких крупных инвестиций, как если бы мы решили строить новый. В этом отношении оно того определенно стоит. Каждый газопровод в Германию и Европу того стоит», - отметил Штеффен Котре в беседе с РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в разговоре со «Звездой» заявил, что российская сторона готова начать поставки газа через оставшуюся ветку газопровода «Северный поток». По его словам, об этом партнерам говорилось неоднократно.

Вице-премьер отметил, что Россия знает, кто был заинтересован в диверсии. Александр Новак призвал провести международное объективное расследование, участие в котором обязательно должна принимать российская сторона.

А на днях официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что обязательства по расследованию подрыва «Северных потоков» не выполняются. По словам дипломата, Швейцария, на территории которой зарегистрирован объект, не предпринимала попыток расследовать теракт.

#Россия #в стране и мире #Теракт #Германия #газ #Диверсия #Северный поток #ФРГ
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