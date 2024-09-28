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МИД РФ: обязательства по расследованию подрывов «СП» не выполняются

Захарова подчеркнула, что этот акт терроризма необходимо расследовать согласно международным договорам.
Глеб Владовский 2024-09-28 09:12:52
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обязательства по расследованию подрыва «Северных потоков» не выполняются. Об этом сообщил RT.

По словам дипломата, Швейцария, на территории которой зарегистрирован объект, не предпринимала попыток расследовать данный теракт.

«Прибрежные государства Дания и Швеция, в чьих исключительных экономических зонах были зафиксированы взрывы, быстро свернули свои расследования, не опубликовав никаких результатов», - приводит ее слова РИА Новости.

Захарова также напомнила, что подрыв газопроводов является актом терроризма, который подпадает под ряд международных договоров. Кроме того, она подчеркнула, что невозможно оценить сроки ремонта «Северных потоков».

Ранее посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил, что Москва намерена добиться объяснений от Копенгагена в связи с невыполнением обязательств по борьбе с терроризмом.

#в стране и мире #расследование #Мария Захарова #МИД РФ #Северные потоки #подрыв северных потоков
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