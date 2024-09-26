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Новак: мы готовы поставлять газ по целой ветке «Северного потока»

Вице-премьер отметил, что решение о поставках топлива через газопровод должны принять партнеры.
Алексей Курильченко 2024-09-26 15:27:13
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российская сторона готова начать поставки газа через оставшуюся ветку газопровода «Северный поток», об этом партнерам говорилось неоднократно. Об этом заявил корреспонденту «Звезды» вице-премьер РФ Александр Новак.

«Мы неоднократно говорили, что мы готовы (поставлять газ. - Прим. ред.), если будет желание у наших партнеров», - заявил Новак.

Вице-премьер отметил, что Россия знает, кто был заинтересован в диверсии. Он призвал провести международное объективное расследование, участие в котором обязательно должна принимать российская сторона.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что пустить газ по уцелевшей после теракта 2022 года ветке «Северного потока» возможно, для этого понадобится всего лишь неделя. Это позволило бы перекачивать в Европу 27,5 миллиарда кубометров газа. Однако Германия отказалась от такого предложения, что вызвало недоумение у российского лидера.

#Северный поток #поставки газа #Александр Новак #наш эксклюзив
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