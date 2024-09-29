Глава минобороны Израиля сделал заявление после ударов по Йемену

Для Израиля нет недосягаемых мест. Об этом заявил министр обороны страны Йоав Галант в социальной сети Х (бывший Twitter).

Он рассказал, что следил за ударом из командно-диспетчерского пункта.

«Я посетил командно-диспетчерский пункт ВВС Израиля, где следил за ударом, нанесенным по террористической организации хуситов. Наше послание ясно: для нас нет слишком далеких мест», - говорится в его сообщении.

В конце он добавил цитату из Библии: «Буду преследовать врагов моих, и настигну их, и не возвращусь, пока не сгинут они».

Начальник Генштаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви рассказал о плане дальше продолжать атаки по «Хезболле» и заявил, что может дотянуться «еще дальше», сообщила пресс-служба армии Израиля.

ЦАХАЛ также заявил о ударах по 120 объектам движения «Хезболла» в Ливане. Представитель Минздрава хуситов сообщил о минимум четырех погибших людях и 29 раненых.

Ранее появились кадры размещения беженцев из южной части Ливана в пустующем четырехэтажном здании.