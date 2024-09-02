Жительница белгородского поселка Дубовое пострадала из-за обстрела ВСУ

Жительница поселка Дубовое в Белгородском районе получила ранение после очередного обстрела ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Женщину с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга бригада скорой доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», - написал Гладков.

В самом поселке сгорели два жилых дома и четыре автомобиля. Еще одно жилое строение уничтожено в поселке Майский. Во многих зданиях также выбиты стекла, фасады посечены осколками, пишет RT.

В Белгороде ВСУ попали в здание детского сада «Львенок», которое практически полностью уничтожено. По счастливой случайности внутри его не было детей и воспитателей.

На местах прилета вражеских ракет работают представители всех оперативных служб города и области, уточнил Гладков. На фоне произошедшего часть школ Белгорода начнет учебный год в очно-дистанционном формате, сообщил Гладков этим утром. Детские сады в районе Харьковская гора будут закрыты всю первую неделю сентября.