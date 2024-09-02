МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Жительница белгородского поселка Дубовое пострадала из-за обстрела ВСУ

Пострадавшая госпитализирована в городскую больницу, врачи оказывают ей всю необходимую помощь.
Ян Брацкий 2024-09-02 09:46:26
© Фото: vvgladkov, Telegram

Жительница поселка Дубовое в Белгородском районе получила ранение после очередного обстрела ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Женщину с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга бригада скорой доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», - написал Гладков.

В самом поселке сгорели два жилых дома и четыре автомобиля. Еще одно жилое строение уничтожено в поселке Майский. Во многих зданиях также выбиты стекла, фасады посечены осколками, пишет RT.

В Белгороде ВСУ попали в здание детского сада «Львенок», которое практически полностью уничтожено. По счастливой случайности внутри его не было детей и воспитателей.

На местах прилета вражеских ракет работают представители всех оперативных служб города и области, уточнил Гладков. На фоне произошедшего часть школ Белгорода начнет учебный год в очно-дистанционном формате, сообщил Гладков этим утром. Детские сады в районе Харьковская гора будут закрыты всю первую неделю сентября.

#ВСУ #белгород #Обстрел #Гладков #Дубовое
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 