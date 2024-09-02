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ВСУ обстреляли здание детского сада в Белгороде

В результате атаки ВСУ в Белгороде повреждены социальные и коммерческие объекты.
Ян Брацкий 2024-09-02 07:14:32
© Фото: vvgladkov, Telegram

Системы противовоздушной обороны сработали над Белгородом. Об инциденте в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В городе Белгород есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты», - сообщил он.

Кроме того, возгорание двух домов и четырех автомобилей произошло в поселке Дубовое. На местах работают сотрудники МЧС России.

Накануне в результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали 11 человек. По словам Гладкова, большая часть из них доставлена в медицинские учреждения, одному из раненых врачи оказали помощь на месте. Среди получивших травмы есть дети, уточнил Гладков.

#в стране и мире #ВСУ #белгород #Детский сад #Гладков
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