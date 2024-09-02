ВСУ обстреляли здание детского сада в Белгороде

Системы противовоздушной обороны сработали над Белгородом. Об инциденте в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В городе Белгород есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты», - сообщил он.

Кроме того, возгорание двух домов и четырех автомобилей произошло в поселке Дубовое. На местах работают сотрудники МЧС России.

Накануне в результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали 11 человек. По словам Гладкова, большая часть из них доставлена в медицинские учреждения, одному из раненых врачи оказали помощь на месте. Среди получивших травмы есть дети, уточнил Гладков.