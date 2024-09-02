Школы и детские сады на Харьковской горе в Белгороде закрыли на неделю

Школы, расположенные в крупном районе Белгорода Харьковская гора, начнут новый учебный год в очно-дистанционном формате. Такое решение власти области приняли на фоне обстрелов со стороны ВСУ.

«Разрушен фактически полностью детский сад в городе Белгороде. Это уже третье учреждение образования - два детских сада и одна школа, где или прямые прилеты, или взрывы в непосредственной близости и большое количество повреждений», - заявил Гладков.

Возобновление обучения в привычном формате власти города обсудят позже, пообещал Гладков. Порядка 30 дошкольных образовательных учреждений на этой неделе не будут работать даже в режиме дежурных групп, уточнил он.

Власти пообещали оперативно рассмотреть вопрос размещения детей в других учреждениях, если у родителей нет возможности воспользоваться помощью родственников и друзей.

Напомним, из-за обстрела ВСУ почти полностью разрушено здание детского сада «Львенок» в Белгороде. Кроме этого, повреждения получил один из коммерческих объектов. В поселке Дубовое сгорели два жилых дома и четыре автомобиля.