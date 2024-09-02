МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Школы и детские сады на Харьковской горе в Белгороде закрыли на неделю

Ряд детских садов Белгорода на этой неделе не будут работать даже в режиме дежурных групп.
Ян Брацкий 2024-09-02 08:11:56
© Фото: vvgladkov, Telegram © Видео: gladkov_vv, ВКонтакте

Школы, расположенные в крупном районе Белгорода Харьковская гора, начнут новый учебный год в очно-дистанционном формате. Такое решение власти области приняли на фоне обстрелов со стороны ВСУ.

«Разрушен фактически полностью детский сад в городе Белгороде. Это уже третье учреждение образования - два детских сада и одна школа, где или прямые прилеты, или взрывы в непосредственной близости и большое количество повреждений», - заявил Гладков.

Возобновление обучения в привычном формате власти города обсудят позже, пообещал Гладков. Порядка 30 дошкольных образовательных учреждений на этой неделе не будут работать даже в режиме дежурных групп, уточнил он.

Власти пообещали оперативно рассмотреть вопрос размещения детей в других учреждениях, если у родителей нет возможности воспользоваться помощью родственников и друзей.

Напомним, из-за обстрела ВСУ почти полностью разрушено здание детского сада «Львенок» в Белгороде. Кроме этого, повреждения получил один из коммерческих объектов. В поселке Дубовое сгорели два жилых дома и четыре автомобиля.

#школа #ВСУ #белгород #обстрелы #Гладков #дистант
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 