Лавров отреагировал на слова Байдена о смерти лидера «Хезболлы» Насраллы

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отреагировал на высказывания действующего президента США Джо Байдена о гибели духовного лидера и генерального секретаря ливанской шиитской военизированной группировки «Хезболла» Хасана Насраллы.

Лавров уверен, что такие заявления показывают истинное отношение американцев к способам ведения вооруженных конфликтов.

«И я слышал, что президент Байден сказал, что это было правильное решение. У них, значит, несколько иное отношение к тому, как вести себя в конфликтах и чем руководствоваться», - приводит Life слова главы МИД РФ.

Кроме того, Лавров отреагировал на изреченную Байденом «меру справедливости», назвав это очередным политическим убийством. С таким осуждением он выступил на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщалось 28 сентября, ЦАХАЛ заявил о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Несколькими часами позднее группировка подтвердила гибель своего лидера.