В Грузии оценили возможность помощи РФ с Абхазией и Южной Осетией

Глава правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Каха Каладзе заявил, что власти страны положительно оценили заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о готовности содействовать улучшению отношений между Грузией и Абхазией, а также Южной Осетией. Об этом сообщает ТАСС.

Каладзе подчеркнул, что слова Лаврова о поддержке примирения являются позитивным шагом. Он также выразил надежду на переход от слов к конкретным действиям.

Мэр Тбилиси предложил разработать план по выводу российских военных из Абхазии и Южной Осетии.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова помогать Грузии, Абхазии и Южной Осетии в нормализации отношений, если эти страны будут заинтересованы. Он отметил, что нынешнее грузинское руководство честно оценивает прошлое.

Лавров также подчеркнул, что возможное участие России касается обеспечения договоренностей о ненападении.

До этого основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявил, что после победы на парламентских выборах грузинские власти найдут в себе силы, чтобы извиниться за вооруженный конфликт 2008 года между осетинами и грузинами, который развязал бывший президент Михаил Саакашвили и его партия «Единое национальное движение» по заданию внешних сил.

Выборы в Грузии запланированы на 26 октября.