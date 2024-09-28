Лавров: РФ готова помочь примирению Грузии, Абхазии и Южной Осетии

Российская сторона готова оказать содействие в примирении Грузии, Южной Осетии и Абхазии. С таким предложением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Это очевидно, что нынешнее грузинское руководство просто честно оценивает прошлое. Они так и сказали, что "хотим примирения исторического"», - заявил глава МИД РФ.

При этом Москва считает, что Тбилиси, Сухуми и Цхинвали следует самим определиться с формой этого примирения.

Лавров добавил, что Россия готова поддержать достижение мира и помогать в случае интереса всех сторон к примирению, нормализации отношений и достижения «договоренностей о ненападении». С таким заявлением российский министр выступил на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Напомним, 14 сентября стало известно о желании грузинских властей принести извинения осетинам за войну 2008 года. Эти намерения озвучил основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили. Он уверен, что после принесенных извинений братоубийственное противостояние завершится историческим обоюдным прощением и перемирием.

Грузино-абхазский вооруженный конфликт начался 14 августа 1992 года, в результате которого Абхазия получила независимость. В августе 2008 года грузинские войска атаковали Цхинвал, развязав тем самым войну против Южной Осетии, получившую название «война 08.08.08».

В результате операции по принуждению к миру грузинские войска с помощью России были изгнаны с территорий Абхазии и Южной Осетии. Вместе с этим Москва признала независимость двух республик.