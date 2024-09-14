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В Грузии захотели принести извинения осетинам за войну 2008 года

По мнению политика Иванишвили, после извинений братоубийственное противостояние завершится историческим обоюдным прощением и перемирием.
Игнат Далакян 2024-09-14 18:54:10
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости

После победы на парламентских выборах, запланированных 26 октября, власти Грузии найдут в себе силы, чтобы извиниться за войну 2008 года между осетинами и грузинами, которую развязал бывший президент Михаил Саакашвили и его партия «Единое национальное движение» по заданию извне. Об этом заявил основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили. Трансляцию его выступления на предвыборном митинге в городе Гори вели грузинские телеканалы.

«Мы обязательно найдем в себе силы, чтобы извиниться за то, что по заданию (извне - Прим. ред.) предательское "Национальное движение" в 2008 году окутало в пламени огня наших осетинских братьев и сестер», - сказал Иванишвили.

По его словам, благодаря этому действию со стороны грузинских властей братоубийственное противостояние, которое навязали враги Грузии, завершится историческим обоюдным прощением и перемирием.
Бидзина Иванишвили в ходе своего выступления не раз повторил, что правящая партия должна получить конституционное большинство в парламенте нового созыва, чтобы отдать под суд партию Саакашвили за развязывание войны 2008 года.

Напомним, в августе 2008 года грузинские войска попытались взять под контроль Цхинвали. Произошел грузино-югоосетинский конфликт. Российская Федерация ввела войска в регион для защиты граждан РФ и миротворцев. В результате грузинским войскам пришлось отступить. 26 августа Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

Ранее международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия заявил, что народ Грузии не хочет быть орудием в руках Запада для борьбы с Российской Федерацией. Политик выразил мнение, что западные страны цепляются за регион, чтобы столкнуть Россию и Грузию, а затем «взорвать» российский Кавказ.

#войска #Грузия #конфликт #Южная Осетия #Бидзина Иванишвили #извинения #2008
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