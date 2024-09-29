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Власти Норвегии захотели построить забор на границе с Россией

Помимо ограждений укреплять безопасность границы норвежские власти хотят путем увеличения числа пограничников и усилением контроля.
Ирина Егорова 2024-09-29 23:36:36
© Фото: Павел Львов, РИА Новости

Власти Норвегии заявили о возможности строительства забора вдоль границы с Россией. Об этом сообщила министр юстиции страны Эмили Мель.

«Пограничный забор очень интересен не только потому, что он может действовать как сдерживающий фактор, но и потому, что он содержит датчики и технологии, которые позволяют определять, приближаются ли люди к границе», - цитирует ее Life cо ссылкой на телерадиокомпанию  NRK.

Данные меры Норвегия решила ввести по примеру Финляндии. По словам министра юстиции, решение будет полезным по отношению либо ко всей границе, которая растянулась на 200 километров, либо для некоторых ее участков.

Помимо возведения защитного ограждения норвежские власти задумались об увеличении числа пограничников и об усилении контроля на границе в качестве актуальных мер по укреплению безопасности.

Финляндия для строительства 40 километров ограждения на границе с Российской Федерацией вырубит 120 километров леса. Также Финляндия может пересмотреть государственную границу с Россией. Местные власти хотят изучить все исходные линии вдоль побережья, по которым определяется ширина территориальных вод.

#Россия #граница #ограждение #строительство #норвегия #Финляндия #Забор
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