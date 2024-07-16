Финны вырубят 120 км леса ради установки забора на границе с Россией

Финляндия до конца текущего года вырубит 120 километров леса, чтобы установить ограждения на границе с Российской Федерацией.

«В этом году для установки ограждения срубят деревья на территории 120 километров», - пишет радио Sputnik, ссылаясь на общественный вещатель Yle.

При этом уточняется, что на границе образуется безлесная полоса шириной 25 километров, что облегчит пограничный контроль. Отмечается, что уже срублено 45 километров леса. Строительство забора начнется в следующем месяце вблизи поселка Нуйямаа. На первом этапе планируется возвести 40 километров ограждения.

«Первая часть забора будет готова в течение 2025 года, а большая часть проекта – летом 2026 года», - говорится в материале.

Ранее появилась информация, что Финляндия может пересмотреть государственную границу с Россией. Местные власти хотят изучить все исходные линии вдоль побережья, по которым определяется ширина территориальных вод.