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В Финляндии потребовали назвать условия для открытия границы с РФ

Российско-финская граница закрыта с ноября прошлого года.
Елизавета Кондрикова 2024-08-24 02:02:12
© Фото: Takimoto Marina, Keystone Press Agency Globallookpress

Русскоязычное общество в Финляндии (Aleksanterinliitto) потребовало от властей назвать конкретные условия для открытия границы с Россией, заявив о своем праве на «ответ по существу».

«Мы требуем озвучить точные критерии для открытия границы, а также источник данных, по которым эти критерии будут определены. Кроме того, мы просим предоставить план подготовки государственных структур к практическому применению закона о выдворении», - говорится в письме общества, направленном в МВД Финляндии.

Русскоязычные жители страны отметили, что правительство не предоставляет никаких данных, на основании которых делается вывод, что «еще не время» открыть границу. Также они указали на незаконность запрета на выезд россиян в страны Шенгенской зоны.

Напомним, КПП на российско-финской границе были закрыты в ноябре 2023 года в качестве меры по борьбе с неконтролируемой миграцией из третьих стран. В мае текущего года премьер-министр страны Петтери Орпо допустил частичное открытие границы, однако этого не произошло.

На этой неделе также стало известно, что финские пограничники смогут отслеживать телефоны приближающихся к границе людей с обеих сторон.

#Россия #граница #Финляндия #открытие границы #русскоязычное общество
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