В Иране разбился вертолет с офицерами КСИР и лидерами йеменских хуситов

В Иране разбился вертолет, на борту которого находились высокопоставленные представители Корпуса стражей исламской революции и движения хуситов на борту. Об этом сообщил иранский политический комментатор Махьяр Тоуси.

«В Иране потерпел крушение вертолет, на борту которого находились высокопоставленные лидеры КСИР и хуситы», - написал Тоуси в своем аккаунте в Х.

Подробности случившегося, включая причины авиакатастрофы и состояние пассажиров, пока не уточняются.

Ранее президент Ирана заявил о причастности США к убийству лидера шиитского движения «Хезболла» Хассана Насраллы. Он также назвал удар по пригороду Бейрута «наглым военным преступлением».

До этого стало известно о гибели бригадного генерала КСИР Аббаса Нилфорушана. Отмечалось, что он погиб вместе с лидером «Хезболлы» Насраллой при ударе Израиля по пригороду Бейрута в минувшую пятницу.