«Спираль насилия»: Лавров в ООН призвал остановить кровопролитие на Ближнем Востоке

В крыле российского представительства ООН министр иностранных дел Сергей Лавров провел ряд двусторонних переговоров. В первые секунды озвучена позиция Москвы относительно нанесения израильской армией ударов по Бейруту.

«Выражаем наши соболезнования и солидарность с народом Ливана. И, конечно, нам будет интересно услышать вашу оценку происходящего, - заявил Лавров.

Военно-политическая ситуацию на Ближнем Востоке - главная тема не только двусторонних встреч, но и заседания Совбеза ООН на полях Генассамблеи. В дебатах принимает участие и глава российского Министерства иностранных дел.

«Спираль насилия вышла далеко за пределы арабо-израильского противостояния, дестабилизируя обстановку не только в упомянутых регионах, но и в Средиземном море, Персидском заливе, в целом в Северной Африке. Краеугольным камнем этих процессов была и остается нерешенность палестинского вопроса», - заявил Лавров.

Нерешенность палестинского вопроса зависима от решений американского постпреда в ООН. США пятикратно применяли право вето, подыгрывая израильским союзникам и оттягивали процесс перехода к немедленному прекращению огня.

«Количество убитых перевалило за 41 тысячу. Число раненных и пропавших без вести приближается к 100 тысячам. Большинство жертв - мирные жители анклава, среди которых много женщин, детей, стариков. В условиях боевых действий и установленной Израилем блокады анклава ситуация стремительно деградирует. Сектор стал самой большой тюрьмой под открытым небом, из которой людям невозможно бежать», - заявил Лавров.

Москва решительно осуждает военные действия в Газе. Но палестинский конфликт расширил зону боевых действий. Второй фронт Израиля - Ливан, где за один день в погибло людей больше, чем за последние 11 месяцев. Сергей Лавров в обращении к представителям Совбеза призывает стороны к немедленному прекращению боевых действий и началу дипломатии.

«Кадры с продолжающимися обстрелами вдоль "голубой линии" и вглубь территории Ливана и Израиля облетели уже весь мир. Ближний восток вновь оказался на грани большой войны, которую, как представляется, кое-кто очень и очень хочет. Хотел бы отдельно обратиться к представителям США. Выбор за вами: либо и дальше блокировать работу СБ, либо встать на сторону мира, на сторону мирового сообщества, и потребовать прекращения войны», - заявил Лавров.

Политические представители Израиля и Ливана в эти дни находились в одном месте - штаб квартире ООН. Стороны не пересекались, но поочередно принимали участие в дебатах. Когда пришла очередь израильского премьер-министра, участники начали покидать зал.

Оставшиеся стали свидетелями крайне эмоционального выступления. Нетаньяху держит в руках карту, с новыми - в его интерпретации - географическими обозначениями: в списке «благословенных» стран Саудовская Аравия, Судан, Египет, Иордания и эмираты, в списке «проклятых» - Иран, Ирак, Сирия, Йемен и Ливан, по которому Израиль нанес новые массированные удары. История зафиксирована в одном фото: Нью-Йорк, неделя высокой дипломатии, Нетаньяху у аппарата: дает отмашку на запуск ракет.

В Пентагоне публично порицают атаку Израиля по Ливану, однако новые удары по Бейруту Нетаньяху согласовал именно на американской земле, в Нью-Йорке. Абсолютное большинство в ООН призывает к миру - но политическое меньшинство «глубинного государства» войну затягивает.