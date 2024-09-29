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ВС РФ поразили FPV-дроном в воздухе «Бабу Ягу» в Харьковской области

Украинский тяжелый БПЛА уничтожили операторы FPV-дронов группировки войск «Север».
2024-09-29 19:07:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало кадры уничтожения тяжелого БПЛА украинских боевиков в Харьковской области.

На кадрах объективного контроля можно заметить, как вражеский дрон «Баба Яга» наши военнослужащие сбивают прямо в воздухе. Отмечается, что украинский беспилотный летательный аппарат уничтожили операторы FPV-дронов группировки войск «Север».

Ранее российское оборонное ведомство поделилось кадрами уничтожения укрытия ВСУ под Харьковом. Российские войска ударили по скоплению живой силы противника из тяжелой огнеметной системы.

До этого в этой же области под удар ВС РФ попали гаубица Д-20 и САУ «Гвоздика» украинских войск. Прямое попадание барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожило технику ВСУ.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #бпла #дрон #FPV-дрон #Баба Яга
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