Вооруженные силы России уничтожили гаубицу Д-20 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» ВСУ в Харьковской области. Кадрами поделилось Министерство обороны РФ.

Замаскированные позиции украинских боевиков выявили разведчики группировки войск «Запад». После определения и подтверждения точных координат мест нахождения артиллерийских орудий противника было принято решение о точечном огневом воздействии. Орудия противника уничтожили прямыми попаданиями барражирующих боеприпасов «Ланцет».

Кадры объективного контроля, полученные с помощью БПЛА в реальном времени, позволили убедиться в поражении техники противника.

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры уничтожения «Ланцетом» САУ «Акация» ВСУ в курском приграничье. Украинскую самоходку засекли военнослужащие группировки «Север» в лесополосе.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.