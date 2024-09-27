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«Ланцет» поразил гаубицу Д-20 и САУ «Гвоздика» ВСУ в Харьковской области

Кадры объективного контроля, снятые при помощи беспилотника, позволили убедиться в поражении орудий противника.
2024-09-27 18:16:18
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Вооруженные силы России уничтожили гаубицу Д-20 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» ВСУ в Харьковской области. Кадрами поделилось Министерство обороны РФ.

Замаскированные позиции украинских боевиков выявили разведчики группировки войск «Запад». После определения и подтверждения точных координат мест нахождения артиллерийских орудий противника было принято решение о точечном огневом воздействии. Орудия противника уничтожили прямыми попаданиями барражирующих боеприпасов «Ланцет».

Кадры объективного контроля, полученные с помощью БПЛА в реальном времени, позволили убедиться в поражении техники противника.

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры уничтожения «Ланцетом» САУ «Акация» ВСУ в курском приграничье. Украинскую самоходку засекли военнослужащие группировки «Север» в лесополосе.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Харьковская область #ВСУ #гаубицы #САУ #уничтожение
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