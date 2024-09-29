МО РФ показало кадры уничтожения укрытия ВСУ под Харьковом

Российские войска уничтожили с помощью тяжелой огнеметной системы скопление живой силы ВСУ в Харьковской области. Кадры показало Министерство обороны России.

Позицию противника обнаружили в ходе разведки военнослужащие группировки войск «Север». Украинские боевики расположились в районе одного из населенных пунктов под Харьковом. Решение об огневом воздействии по националистам приняли после анализа полученных разведданных.

Уничтожение укрытий с живой силой ВСУ при помощи термобарических боеприпасов зафиксировали средства объективного контроля в режиме реального времени.

Ранее российское оборонное ведомство поделилось кадрами уничтожения гаубицы Д-20 и САУ «Гвоздика» ВСУ в Харьковской области. Вооруженные силы России нанесли удар по противнику барражирующими боеприпасами «Ланцет».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.